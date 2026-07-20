Video Haber SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 gözaltı kararı | Video
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 gözaltı kararı | Video

SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 gözaltı kararı | Video

20 Temmuz 2026 11:26

Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Pazartesi sabahı düğmeye basıldı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan o soruşturmada, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi için gözaltı kararı verilerek, 5 ilde eş zamanlı operasyn düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında; savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanıkların itirafları doğrultusunda operasyon kararı alındı. 20 Temmuz 2026 sabahı erken saatlerde; başta İzmit ve İstanbul olmak üzere Antalya, Kırıkkale ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

KOMİSYON ALINDI İDDİASI

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleleri kazanan ve teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık bağlarının bulunduğu, belediyeden ihale alan şirketlerden "komisyon" adı altında paralar toplandığı iddia ediliyor. Ayrıca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in, ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan müdahil olduğu ileri sürülüyor.

GÖZALTINA ALINAN HÜRRİYET: "EKŞİ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine gelerek arama yapmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında evinin önünde kısa bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, "Gönlüm çok rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İLÇE BAŞKANI VE BÜROKRATLAR LİSTEDE

Eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sadece siyasi isimlerle sınırlı kalmadığı, belediye iştirakleri ve kritik müdürlükleri de kapsadığı öğrenildi. İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İhale Sorumlusu Leyla Kıran, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen gibi çok sayıda üst düzey bürokrat da gözaltına alınan 31 kişilik isim listesinde yer aldı.Belediye binasında ve şüphelilerin adreslerinde aramalar devam ederken, gözaltına alınan şahısların emniyetteki ilk işlemlerinin ardından İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği bildirildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmit Belediyesi'ni sarsan yolsuzluk soruşturması aslında bir süre önce başlamıştı. İlk dalgada belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, belediyenin desteklediği "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın ve Başkan Hürriyet'in eski şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmış; eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İŞTE SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 31 İSİM:

1. Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı
2. Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi
3. Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
4. Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı
5. Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu
6. Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü
7. Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
8. Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem
9. Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü
10. Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü
11. Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
12. Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü
13. Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi
14. İrfan CAN – Başkan Şoförü
15. Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri
16. Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
17. Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Şirketi Ortağı/Yetkilisi
18. Demet IŞILDAK – Şahıs Firması Sahibi
19. Zekiye Köstekli ORAL – Özek Prodüksiyon Şirketi Yetkilisi
20. Adem OK – Yenibifikir Temizlik Şirketi Yetkilisi
21. Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv Yetkilisi
22. Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv Yetkilisi
23. Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Yetkilisi
24. Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat Yetkilisi
25. Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Yetkilisi
26. Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Yetkilisi
27. Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Yetkilisi
28. Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim A.Ş. Yetkilisi
29. Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Yetkilisi
30. Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Yetkilisi
31. Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat

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