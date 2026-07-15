Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

15 Temmuz 2026 20:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında konuştu.

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