Video Haber ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

08 Temmuz 2026 23:34

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "sert vuracağız" açıklamalarının ardından Hürmüz'de gerilim yeniden yükseliyor.

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