Video Haber Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu

Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu

07 Temmuz 2026 19:46

NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeği öncesi, Erdoğan çifti liderleri ve eşlerini Külliye kapısında karşılıyor.

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