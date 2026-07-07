Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu

07 Temmuz 2026 19:46

NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeği öncesi, Erdoğan çifti liderleri ve eşlerini Külliye kapısında karşılıyor.