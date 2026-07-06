SON DAKİKA… İlk kez NATO Zirvesi’nde kullanılacak! TOGG Limuzin modeline yoğun ilgi…
06 Temmuz 2026 10:20
SON DAKİKA… Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli görev için hazırlandı. NATO Zirvesi boyunca 10 adet TOGG limuzin, basın mensupları ve yabancı delegasyonun ulaşımında kullanılacak. İlk kez uluslararası bir organizasyonda hizmet verecek olan TOGG Limuzin’in konuşlandırıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:15
01:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! 05.07.2026 | 22:31
02:17
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:47
01:45
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:43
00:29
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel 05.07.2026 | 19:07
01:15
Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video 05.07.2026 | 08:40
18:37
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısında konuştu 04.07.2026 | 17:50
25:43
05:07
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve Emekli maaşları ne kadar oldu? | Video 03.07.2026 | 12:15
01:26
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 03.07.2026 | 12:13
02:38
00:42
02:12
SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video 02.07.2026 | 12:38
05:27
01:17
03:38
26:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 30.06.2026 | 20:12
36:46
00:53
04:18
Turkuvaz Medya yine hedefte! 29.06.2026 | 23:27