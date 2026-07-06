SON DAKİKA… İlk kez NATO Zirvesi’nde kullanılacak! TOGG Limuzin modeline yoğun ilgi…

06 Temmuz 2026 10:20

SON DAKİKA… Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli görev için hazırlandı. NATO Zirvesi boyunca 10 adet TOGG limuzin, basın mensupları ve yabancı delegasyonun ulaşımında kullanılacak. İlk kez uluslararası bir organizasyonda hizmet verecek olan TOGG Limuzin’in konuşlandırıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı…