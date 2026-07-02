Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Şahin Köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
02 Temmuz 2026 18:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'ın Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.
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