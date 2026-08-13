Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada

13 Ağustos 2026 18:00

Şile'de seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan aracın da karıştığı 3 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.