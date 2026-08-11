Video Haber Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza | Video
Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza | Video

Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza | Video

11 Ağustos 2026 10:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

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