Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti... Üçlü savunma anlaşması imzalanacak | Video
07 Ağustos 2026 09:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Başkan Erdoğan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor.
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