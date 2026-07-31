Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
31 Temmuz 2026 22:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TÜGVA Yaz Okulları Finali"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor" dedi.
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