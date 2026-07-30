Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
30 Temmuz 2026 18:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 30.07.2026 | 18:21
01:45
02:04
00:33
02:52
01:54
07:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.07.2026 | 20:12
03:33
75 ilde uyuşturucu operasyonunda 846 kişi tutuklandı | Video 28.07.2026 | 15:41
21:47
03:15
03:48
AK Parti'den 25. yaşına özel logo! | Video 28.07.2026 | 12:36
01:33
03:37
02:10
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden A Haber'e 3 ödül birden 25.07.2026 | 20:37
07:53
07:30
05:35
00:43
02:19