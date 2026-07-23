Video Haber SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video
SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video

SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video

23 Temmuz 2026 15:37

Son dakika haberi: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2026 diri fay haritasını yayınladı. Buna göre 2013’te 485 olan diri fay sayısı 2026 incelemelerine göre 700’e çıktı! Peki bu rakamlara göre Türkiye’de deprem riski arttı mı? A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 2026 diri fay haritasını yorumladı ve Marmara Depremi için kritik uyarıyı yaptı. İşte detaylar…

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