SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video
23 Temmuz 2026 15:37
Son dakika haberi: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2026 diri fay haritasını yayınladı. Buna göre 2013’te 485 olan diri fay sayısı 2026 incelemelerine göre 700’e çıktı! Peki bu rakamlara göre Türkiye’de deprem riski arttı mı? A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 2026 diri fay haritasını yorumladı ve Marmara Depremi için kritik uyarıyı yaptı. İşte detaylar…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
00:43
02:19
03:46
00:44
01:39
05:51
Özgür Özel, salı günü CHP'ye veda mı edecek? | Video 17.07.2026 | 10:28
01:52
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret | Video 16.07.2026 | 12:32
33:46
SON DAKİKA | Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz 16.07.2026 | 11:18
27:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.07.2026 | 20:36
15:16
08:36
00:35
Almanya’da aşırı sıcakların ardından bu kez dolu hayatı olumsuz etkiledi 14.07.2026 | 21:59
00:52
26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı | Video 14.07.2026 | 14:34
03:32
44:51
00:23
18:41
25:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.07.2026 | 19:01
00:38
Haluk Levent gözaltına alındı! Ahbap Derneği’nde arama görüntüleri! 12.07.2026 | 23:38