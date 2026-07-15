Son Dakika | Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da hevesleri kursaklarında kalanlar hala fırsat kolluyor

15 Temmuz 2026 16:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Anma Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde de bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." dedi.