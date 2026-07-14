Video Haber Gaziantep merkezli 45 ildeki ‘Yasa Dışı Bahis’ operasyonunda 190 şüpheli yakalandı | Video
Gaziantep merkezli 45 ildeki ‘Yasa Dışı Bahis’ operasyonunda 190 şüpheli yakalandı | Video

Gaziantep merkezli 45 ildeki ‘Yasa Dışı Bahis’ operasyonunda 190 şüpheli yakalandı | Video

14 Temmuz 2026 11:32

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 45 ilde polis ekiplerince "Yasa Dışı Bahis" suçunu işleyenlere yönelik icra edilen operasyonda 190 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep merkezli 45 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilere ait, MASAK' tan alınan hesap hareketleri Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
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