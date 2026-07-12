Haluk Levent gözaltına alındı! Ahbap Derneği’nde arama görüntüleri!

12 Temmuz 2026 23:51

Deprem bağışlarını amacı dışında kullanmak ve şahsi hesaplara aktarmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hakkındaki yakalama kararı sonrası Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında; milyonlarca liralık bahis trafiği, kara para aklama suçlaması ve 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiaları yer aldı. İşte detaylar...