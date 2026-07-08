Rutte’den İran mesajı: Ankara’daki zirve başarılıydı! ‘Odak noktamız iş birliğini en üst düzeye çıkarmak’ | Video

08 Temmuz 2026 16:57

Ankara Zirvesi’ni “son derece başarılı” olarak nitelendiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 50 milyar doları aşan savunma anlaşmalarıyla yeni dönemin başladığını söyledi. İran’a da net mesaj veren Rutte, “Odak noktamız üretimi artırmak ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmak” dedi.