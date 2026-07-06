Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda! Bakan Ersoy: "Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek”
06 Temmuz 2026 11:59
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesinin Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu. Daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan Tunceli Müzesi, bu kez de Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA Ödülü için yarışacak.
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