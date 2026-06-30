Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den NATO mesajı! "Artık büyük Türkiye var" | Video
30 Haziran 2026 12:09
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır, müttefiklik hukukunun gereğini yıllarca gösterdi. Ankara'yı hesaba katmadan yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer." dedi. 'Artık büyük Türkiye var' vurgusu yapan Bahçeli, Katil İsrail'in bölgedeki barış çabalarını baltalama girişimlerine de tepki gösterdi.
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