Video Haber MHP'den Terörsüz Türkiye türküsü... Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlandı | Video
MHP'den Terörsüz Türkiye türküsü... Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlandı | Video

MHP'den Terörsüz Türkiye türküsü... Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlandı | Video

14 Ağustos 2026 10:33

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlanan "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" isimli türkü yayınlandı.

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