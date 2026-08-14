Dijital platformlara bireysel dava! Yeni düzenleme Eylül'de yürürlüğe girecek | Video

14 Ağustos 2026 10:31

ABD’de Meta ve diğer sosyal medya devlerine karşı çocukların korunmaması gerekçesiyle açılan davalarda kritik süreç devam ederken, Türkiye’de de benzer davaların önü açılıyor. Eylül'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak için ailelere sosyal medya platformlarına karşı dava açma imkânı getiriliyor.