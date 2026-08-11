11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya ödül yağmuru

11 Ağustos 2026 20:07

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Tören kapsamında A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.