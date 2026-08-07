Darbeci hain Burkay Karatepe 10 yıl sonra olay yerinde! Teröriste keşif yaptırıyor: Ekipler suikast silahlarının izinde! | Video

07 Ağustos 2026 13:31

15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe tutuklandı. SABAH, itirafçı olan Karatepe'nin ifadesine ulaştı. 69 sayfalık ifadesinde 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşan Darbeci hainin 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde konakladığı ve bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Bugün ise Marmaris'te hareketli dakikalar yaşandı. Olay yerine getirilen terörist Burkay Karatepe'ye bugün 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı villada yer gösterme ve keşif faaliyeti yaptırılıyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla 155 personel, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle Marmaris'te gömülü olduğu öne sürülen silah ve mühimmatın bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor. Şüpheliden alınan DNA örnekleri de daha önce ele geçirilen silahlarla karşılaştırılıyor.