Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
02 Ağustos 2026 22:21
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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