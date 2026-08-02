Video Haber Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

02 Ağustos 2026 22:21

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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