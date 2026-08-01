Suikast timindeki FETÖ'cü terörist yakalandı! 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan ve ailesinin konakladığı otele baskın yapan gruptaydı...
01 Ağustos 2026 10:40
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve uzun süredir kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
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