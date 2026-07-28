Video Haber Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı Nevşehir olacak | Video
Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı Nevşehir olacak | Video

Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı Nevşehir olacak | Video

28 Temmuz 2026 11:06

Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan köklü geçmişi, peri bacaları ve yer altı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı olacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Nevşehir, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. Festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali’nde, 25’i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Nevşehir’in özgün mutfak kültürü ise 43 Lezzet Noktası ile ziyaretçilerin keşfine sunulacak.

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