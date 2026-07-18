30 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı | Video
18 Temmuz 2026 12:03
İçişleri Bakanlığı: 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
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