Video Haber 26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı | Video
26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı | Video

26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı | Video

14 Temmuz 2026 15:08

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 26 ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

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