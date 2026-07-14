26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı | Video
14 Temmuz 2026 15:08
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 26 ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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