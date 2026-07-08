Başkan Erdoğan SABAH Dijital’in sorusunu yanıtladı: Türkiye Çelik Kubbe'de her geçen gün mesafe alıyor
08 Temmuz 2026 20:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, SABAH Dijital'in "Çelik Kubbe" ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Türkiye'nin Çelik Kubbe konusunda bütün adımları attığını ve her geçen gün mesafe aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.” dedi.
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