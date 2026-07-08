Miçotakis küstah ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı: F-35 açıklamalarına yorum yapmayacağım! | Video
08 Temmuz 2026 10:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, F-35 tartışmalarına girmekten kaçındı ancak Türkiye'yi hedef alan asılsız suçlamalar yöneltti. Yunan lider, küstah ifadelerle Ankara'yı "sürekli savaş tehdidi" oluşturmakla itham ederek NATO kürsüsünden yeni bir provokasyona imza attı.
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