Video Haber AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı

AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı

05 Temmuz 2026 19:51

AK Parti, 'Geleceğin Mührü' paylaşımı yaptı.

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