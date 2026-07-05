AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı
05 Temmuz 2026 19:51
AK Parti, 'Geleceğin Mührü' paylaşımı yaptı.
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