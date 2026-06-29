Video Haber Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi
Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi

Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi

29 Haziran 2026 19:45

Marmaray’da bir şahıs, çocukların da bulunduğu vagonda LGBT propagandası yaparak slogan attı.

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