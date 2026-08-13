Video Haber Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi | Video
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi | Video

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi | Video

13 Ağustos 2026 15:29

Gürcistan'da yakalanan "Redkitler" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un yanı sıra 5 şüpheli Türkiye'ye iade edildi.

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