Mersin’de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi
07 Ağustos 2026 18:31
Mersin’de şerit değiştiren tırın aynı istikamette seyreden araca çarparak metrelerce sürüklediği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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