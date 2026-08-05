Video Haber Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde skandal! 'G' harfini '6' sayıp AK Parti'nin oyunu iptal etti
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde skandal!

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde skandal! "G" harfini "6" sayıp AK Parti'nin oyunu iptal etti

05 Ağustos 2026 19:51

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bugün de Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimlerine skandal görüntüler damga vurdu. Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkan vekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Tekin'in isminin yazılı olduğu oy pusulalarını çeşitli bahaneler üretek iptal etti. Tepki çeken kararların ardından Meclis salonunda tansiyon yükseldi.

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