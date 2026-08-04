Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti: Bayrağımız bu topraklarda 1000 yıldır dalgalanıyor | Video
04 Ağustos 2026 12:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türk bayrağının topraklarımızda 1000 yıldır dalgalandığını ifade etti. Bugünkü YAŞ toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları masada olacak. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek.
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