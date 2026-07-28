Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
28 Temmuz 2026 20:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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