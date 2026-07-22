81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimlerinde; 355 düzensiz göçmen yakalandı | Video

22 Temmuz 2026 13:57

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı.