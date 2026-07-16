SON DAKİKA | Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz
16 Temmuz 2026 11:21
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya Ukrayna savaşının Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, “Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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