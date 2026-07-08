Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

08 Temmuz 2026 21:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,⁠ ⁠36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını belirten Başkan Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını ifade etti.