Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
08 Temmuz 2026 21:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını belirten Başkan Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını ifade etti.
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