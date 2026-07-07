Video Haber Külliye'de Trump'a mehterli karşılama
Külliye'de Trump'a mehterli karşılama

Külliye'de Trump'a mehterli karşılama

07 Temmuz 2026 20:28

Külliye'de ABD Başkanı Trump mehterle karşılandı.

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