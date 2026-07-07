Video Haber Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video
Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video

Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video

07 Temmuz 2026 10:39

Yeni aydınlatma projeleri, ışık ve görüntü yansıtma uygulamalarıyla Kapadokya'da ziyaretçi deneyimi gece saatlerine taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturan yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Göreme, Paşabağları, Zelve ve Erdemli Vadisi'nde başlayan uygulamayla gece müzeciliği vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kapadokya'da hayata geçirilen gece müzeciliği ile bölgeye yeni bir boyut kazandırıldığını söyledi.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdiğimiz yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdik. Toplam 692 aydınlatma armatürü ile ziyaretçi deneyimini zenginleştirirken yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihî ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduk. Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kültürel mirasımızın özgün kimliğinin muhafazasını esas alan bu çalışmalarımızla, gece müzeciliği vizyonumuzu daha da güçlendirerek Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedilebilir hale getirdik. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Dört Önemli Noktada Yeni Aydınlatma Dönemi

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşabağları Ören Yeri'nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı.

Çalışmalar, ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla başlamış ve diğer alanlara yayılmıştı.

Bakanlığın son yıllarda hayata geçirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olan projelerde, kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı ve ışık kirliliği en aza indirildi. Doğal yaşam ile kültürel mirasın özgün kimliği korunurken ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkânı sunuldu.

Kapadokya'da Yeni Deneyim

Projeler kapsamında kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya'nın tarihî ve doğal mirası yeni bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturuldu.

Böylece bölgenin taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygulamalarla desteklenerek gece saatlerinde de farklı bir deneyim sunuldu.

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