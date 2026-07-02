SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video
02 Temmuz 2026 12:39
SON DAKİKA... Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video 02.07.2026 | 12:38
05:27
01:17
03:38
26:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 30.06.2026 | 20:12
36:46
00:53
04:18
Turkuvaz Medya yine hedefte! 29.06.2026 | 23:27
01:25
Leylekler Ağrı Dağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu 29.06.2026 | 21:35
00:51
Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi 29.06.2026 | 19:43
12:35
00:36
Panelvan yol tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 28.06.2026 | 17:55
02:26
Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video 28.06.2026 | 16:22
27:20
Başkan Erdoğan: Büyük bir başarı hikayesine imza attık | Video 28.06.2026 | 15:30
38:59
02:23
27:20
05:50
08:45