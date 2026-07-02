Video Haber SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video

02 Temmuz 2026 12:39

SON DAKİKA... Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.

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