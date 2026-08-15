Google 'keşfet' algoritması ve dijital manipülasyon | Video

15 Ağustos 2026 15:48

Google'ın keşfet algoritmasındaki oyunu ortaya çıktı. Son dönemde çekirdek güncellemesi sonrası bazı özgün haberler keşfet akışında daha az görünürken, dezenformasyon ve manipülatif içeriklerinin arttığı görüldü.