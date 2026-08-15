Video Haber Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Arjantin'de yakalanıp iade edildi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Arjantin'de yakalanıp iade edildi

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Arjantin'de yakalanıp iade edildi

15 Ağustos 2026 00:38

Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş, yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin ardından Arjantin’den Türkiye’ye getirildi.

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