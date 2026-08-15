Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Arjantin'de yakalanıp iade edildi

15 Ağustos 2026 00:38

Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş, yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin ardından Arjantin’den Türkiye’ye getirildi.