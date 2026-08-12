Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
12 Ağustos 2026 18:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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