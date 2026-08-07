SON DAKİKA: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 'Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme | Video

07 Ağustos 2026 13:48

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi. Başkan Erdoğan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Peki anlaşma bölge için ne anlam taşıyor? İşte detaylar!