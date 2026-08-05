Ece Naz'ın son anları kamerada: Mutfakta ve tencerede dikkat çeken saç telleri

05 Ağustos 2026 22:03

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafirliğe gittiği evde tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in olay günü bulunduğu mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda saç tellerinin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca olay gününe ait güvenlik kamera görüntüsünde Ece Naz'ın tutuklanan zanlılardan Y.O. ile birlikte markete gittiği ve alışverişin ardından hesabı kendisinin ödediği anlar da yer aldı.