SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli 'çerçeve yasa' teklifine imza attı | Video
04 Ağustos 2026 14:17
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, artık son kritik aşamaya geçildi. AK Parti TBMM Grubu, yasa teklifini milletvekillerinin imzasına açarken, çerçeve yasanın isminin de 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' olduğu belirtildi. Yasa, vekillerin imzasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli Çevçeve Yasa'yı imzaladı...
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