Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var

06 Ağustos 2026 21:37

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, 7 kişinin yaralandığı ve hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı.