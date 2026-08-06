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Traktör ve otobüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

Traktör ve otobüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

06 Ağustos 2026 19:14

Yozgat'ta meydana gelen kazada otobüs ve traktör çarpıştı.

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